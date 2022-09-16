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16 сентября, 07:45

Киргизия проигнорировала предложения о переговорах по ситуации на границе

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана: Киргизия не приняла предложения о переговорах

Таджикистан пытается стабилизировать ситуацию на границе с Киргизией, но Бишкек игнорирует все предложения о мирных переговорах. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

"По состоянию на утро пятницы по всем направлениям государственной границы Таджикистана с Киргизией продолжаются вооружённые конфликты, вооружённые силы соседней страны атакуют приграничные сёла Таджикистана, гражданские строения и дома жителей всеми видами тяжёлого и огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

Указывается, что военные Таджикистана в 06:30 и 07:30 (4:30 и 05:30 мск) прекращали односторонний огонь и предлагали начать переговоры. Однако силовики Киргизии никак не отреагировали на это. Затем, как отметили в ведомстве, они обстреляли населённые пункты Таджикистана из всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники. Так, военные подразделений спецназначения Киргизии в посёлках Богистон и Лакон города Исфара напали с оружием на дома мирных жителей, подожгли их и вспомогательные сооружения.

В ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана

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Ранее, напомним, пограничная служба Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей.

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ТАСС / AP / Vladimir Voronin

Светлана Оперук

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