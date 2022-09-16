Елизавету II похоронят в присутствии жены Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская оказалась в списке гостей на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британский таблоид The Sun . По данным журналистов, Киев уже подтвердил, что украинскую делегацию на траурной церемонии возглавит именно супруга президента.

Отметим, что осенью 2020 года во время визита Владимира Зеленского в Лондон супруга сопровождала его во время официальных встреч. Правда, на поклон к Её Величеству Зеленские в тот раз так и не попали: их приняли в Букингемском дворце на тот момент герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон.