Елизавету II похоронят в присутствии жены Зеленского
Елена Зеленская посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II
Первая леди Украины Елена Зеленская оказалась в списке гостей на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. По данным журналистов, Киев уже подтвердил, что украинскую делегацию на траурной церемонии возглавит именно супруга президента.
Елена Зеленская вместе с другими первыми лицами государств прибудет в Лондон в эти выходные, чтобы выразить дань уважения покойной королеве.
Отметим, что осенью 2020 года во время визита Владимира Зеленского в Лондон супруга сопровождала его во время официальных встреч. Правда, на поклон к Её Величеству Зеленские в тот раз так и не попали: их приняли в Букингемском дворце на тот момент герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
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