ВСУ нанесли ракетный удар рядом со зданием администрации в центре Херсона
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Об этом сообщает РИА "Новости", публикуя видео с места событий. По данным агентства, не менее пяти ракет упало непосредственно рядом со зданием местной администрации. Площадь сразу за ней в дыму.
Последствия ракетного удара по центру Херсона. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Информация о возможных пострадавших и масштабы разрушений сейчас уточняются.
Напомним, что буквально на днях ВСУ нанесли удар по одному из микрорайонов Херсона. Жертвами стали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Удар был нанесён по проезжей части, в соседних домах выбило окна.