ВСУ нанесли ракетный удар рядом со зданием администрации в центре Херсона

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Об этом сообщает РИА "Новости", публикуя видео с места событий. По данным агентства, не менее пяти ракет упало непосредственно рядом со зданием местной администрации. Площадь сразу за ней в дыму.