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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 08:16
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ВСУ нанесли ракетный удар рядом со зданием администрации в центре Херсона

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Об этом сообщает РИА "Новости", публикуя видео с места событий. По данным агентства, не менее пяти ракет упало непосредственно рядом со зданием местной администрации. Площадь сразу за ней в дыму.

Последствия ракетного удара по центру Херсона. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Информация о возможных пострадавших и масштабы разрушений сейчас уточняются.

Напомним, что буквально на днях ВСУ нанесли удар по одному из микрорайонов Херсона. Жертвами стали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Удар был нанесён по проезжей части, в соседних домах выбило окна.

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Telegram / РИА "Новости"

Марина Калегина
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