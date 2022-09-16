В России впервые с 8 марта выявили более 59 тысяч заражений ковидом за сутки

За минувшие сутки в России выявили 59 035 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным значением с 8 марта, когда подтвердилась информация о 66 576 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за минувшие 24 часа 50 020 пациентов, также зафиксировано 110 летальных исходов, чего не случалось с 17 мая.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 20 324 039 заражений ковидом, вылечилось 19 294 876 граждан, скончалось 385 837 человек.