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16 сентября, 08:21

В России впервые с 8 марта выявили более 59 тысяч заражений ковидом за сутки

За минувшие сутки в России выявили 59 035 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным значением с 8 марта, когда подтвердилась информация о 66 576 заболевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за минувшие 24 часа 50 020 пациентов, также зафиксировано 110 летальных исходов, чего не случалось с 17 мая.

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Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 20 324 039 заражений ковидом, вылечилось 19 294 876 граждан, скончалось 385 837 человек.

Накануне, 15 сентября, в России было выявлено 56 126 случаев заражения CoViD-19, что было максимальным значением с 9 марта. Выздоровело за сутки 49 752 пациентов, умерло 99 граждан.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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