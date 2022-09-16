Эти пять болезней лишают людей памяти похуже деменции

Все знают, что память ухудшается по мере старения организма. В некоторых случаях пожилых людей поражает деменция — при этом синдроме происходит деградация способности выполнять привычные действия. Однако проблемы с памятью могут начаться и в юном возрасте, поскольку на способность запоминать влияют некоторые болезни. Потому за здоровьем важно следить на ранних этапах любого заболевания, предупредил врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Какие болезни влияют на память?

Причинами ухудшения памяти могут стать: сахарный диабет;

заболевания эндокринной системы;

последствия травматических действий;

перенесённая инфекция;

заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.

На способность запоминать и воспроизводить в сознании прежний опыт влияют различные заболевания эндокринной системы и диабет. Так, болезни щитовидной железы могут привести к нарушениям метаболических процессов в головном мозге, это проявится в виде снижения памяти и внимания, объяснил Евдокимов в беседе с "Вечерней Москвой". Ещё на проблемы с памятью нередко жалуются люди, перенёсшие инфекцию, например коронавирус. По словам невролога Надежды Бояриновой, SARS-Cov-2 может напрямую поражать разные отделы головного мозга.

Память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий — к примеру, сотрясения мозга в анамнезе. Кроме того, любые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, влияют на память. К примеру, ишемическая болезнь сердца. Так, из-за ухудшения кровотока в головном мозге снижается его функция Сергей Евдокимов Врач-остеопат

Почему появляется забывчивость?

Причины возникновения забывчивости разные. В частности, забывчивость может проявляться на фоне общей усталости или проблем со здоровьем, при депрессии или хроническом стрессе. Забывчивость может сигнализировать о недостаточности каких-то микроэлементов или витаминов — в таком случае необходимо наладить питание.

Первое, с чего нужно начать, — это с разбора режима жизни человека и его дня. Выяснить, насколько человек хорошо высыпается, питается, не перегружается ли он на работе Сергей Евдокимов Врач-остеопат