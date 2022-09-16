НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 сентября, 07:50

Эти пять болезней лишают людей памяти похуже деменции

Все знают, что память ухудшается по мере старения организма. В некоторых случаях пожилых людей поражает деменция — при этом синдроме происходит деградация способности выполнять привычные действия. Однако проблемы с памятью могут начаться и в юном возрасте, поскольку на способность запоминать влияют некоторые болезни. Потому за здоровьем важно следить на ранних этапах любого заболевания, предупредил врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Какие болезни влияют на память?

Причинами ухудшения памяти могут стать:

  • сахарный диабет;
  • заболевания эндокринной системы;
  • последствия травматических действий;
  • перенесённая инфекция;
  • заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.

На способность запоминать и воспроизводить в сознании прежний опыт влияют различные заболевания эндокринной системы и диабет. Так, болезни щитовидной железы могут привести к нарушениям метаболических процессов в головном мозге, это проявится в виде снижения памяти и внимания, объяснил Евдокимов в беседе с "Вечерней Москвой". Ещё на проблемы с памятью нередко жалуются люди, перенёсшие инфекцию, например коронавирус. По словам невролога Надежды Бояриновой, SARS-Cov-2 может напрямую поражать разные отделы головного мозга.

Память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий — к примеру, сотрясения мозга в анамнезе. Кроме того, любые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, влияют на память. К примеру, ишемическая болезнь сердца. Так, из-за ухудшения кровотока в головном мозге снижается его функция

Сергей Евдокимов

Врач-остеопат

<p>Память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий — к примеру, сотрясения мозга в анамнезе. Кроме того, любые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, влияют на память. К примеру, ишемическая болезнь сердца. Так, из-за ухудшения кровотока в головном мозге снижается его функция</p>
<p>Память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий — к примеру, сотрясения мозга в анамнезе. Кроме того, любые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, влияют на память. К примеру, ишемическая болезнь сердца. Так, из-за ухудшения кровотока в головном мозге снижается его функция</p>

Почему появляется забывчивость?

Причины возникновения забывчивости разные. В частности, забывчивость может проявляться на фоне общей усталости или проблем со здоровьем, при депрессии или хроническом стрессе. Забывчивость может сигнализировать о недостаточности каких-то микроэлементов или витаминов — в таком случае необходимо наладить питание.

Первое, с чего нужно начать, — это с разбора режима жизни человека и его дня. Выяснить, насколько человек хорошо высыпается, питается, не перегружается ли он на работе

Сергей Евдокимов

Врач-остеопат

<p>Первое, с чего нужно начать, — это с разбора режима жизни человека и его дня. Выяснить, насколько человек хорошо высыпается, питается, не перегружается ли он на работе</p>
<p>Первое, с чего нужно начать, — это с разбора режима жизни человека и его дня. Выяснить, насколько человек хорошо высыпается, питается, не перегружается ли он на работе</p>
Эти обожаемые всеми продукты — главные враги тонкой талии и плоского живота

Эти обожаемые всеми продукты — главные враги тонкой талии и плоского живота

Каково человеку, постепенно забывающему всё: от лиц близких до собственного имени? Болезнь Альцгеймера не щадит ни простых смертных, ни публичных персон. Лайф собрал подборку о том, как медленно умирали знаменитости с деменцией. Кстати, есть лайфхак, как замедлить старение: геронтолог Кирилл Прощаев для отсрочки развития деменции советует больше двигаться и читать, заниматься самообразованием, следить за артериальным давлением, а ещё избавиться от вредных привычек.

Обложка ©

Shutterstock

Марта Белова
  • Wow
  • диабет
  • Общество
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров