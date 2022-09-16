Власти Крыма предрекли Зеленскому будущее в тюремной камере
Константинов: Зеленский ответит за все слова и поступки, его будущее в тюрьме
Президент Украины Владимир Зеленский ведёт преступную политику, за которую он обязан понести наказание и оказаться в тюрьме. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Зеленский продолжает свою преступную политику на Украине. Это всё можно квалифицировать как серьёзное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа. Ему придётся ответить за все слова и поступки. Его будущее только в тюремной камере", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский снова опубликовал фото бойца ВСУ в форме с эмблемой дивизии СС "Мёртвая голова". Фотографии были сделаны в рамках визита Зеленского в Изюм 14 сентября. На одной из них украинский военнослужащий стоит спиной к президенту Украины, на экипировке бойца можно разглядеть нацистскую эмблему.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Anadolu Agency