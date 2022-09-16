Власти Крыма предрекли Зеленскому будущее в тюремной камере

Президент Украины Владимир Зеленский ведёт преступную политику, за которую он обязан понести наказание и оказаться в тюрьме. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Зеленский продолжает свою преступную политику на Украине. Это всё можно квалифицировать как серьёзное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа. Ему придётся ответить за все слова и поступки. Его будущее только в тюремной камере", — сказал он.