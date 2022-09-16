"Будем курить бамбук": Губерниев заявил, что российские биатлонисты ещё долго будут отстранены от Кубка мира

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с " Матч ТВ " поделился мнением о том, как долго продлится бан наших биатлонистов от всех международных стартов.

"Нас отстранят, в ближайшее время мы выступать не будем. Я вообще поражаюсь тем людям, которые там на что-то сейчас надеются. Ребята, мы по-прежнему будем курить бамбук и не выступать, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие от выступлений на Кубке Содружества, который блестяще проходит в Раубичах", — заявил Губерниев.