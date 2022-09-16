"Будем курить бамбук": Губерниев заявил, что российские биатлонисты ещё долго будут отстранены от Кубка мира
Губерниев уверен, что наших биатлонистов не вернут на международные старты в этом году
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с "Матч ТВ" поделился мнением о том, как долго продлится бан наших биатлонистов от всех международных стартов.
"Нас отстранят, в ближайшее время мы выступать не будем. Я вообще поражаюсь тем людям, которые там на что-то сейчас надеются. Ребята, мы по-прежнему будем курить бамбук и не выступать, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие от выступлений на Кубке Содружества, который блестяще проходит в Раубичах", — заявил Губерниев.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
ТАСС / Сергей Бобылев