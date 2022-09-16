НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 сентября, 09:02

Аналитик рассказал о факторах, влияющих на стоимость нефти

Энергетик Фролов: Снятие санкций с Ирана — спекуляция для изменения стоимости нефти

Сегодня на стоимость нефти влияют два фактора: спекулятивный и фундаментальный. При этом последние новости о снятии санкций с Ирана как раз относятся к первой группе. Об этом в беседе с RT рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, спекулятивный фактор носит краткосрочный характер, но может приводить к быстрым, резким и существенным изменениям цен. Эксперт добавил, что спекулятивная составляющая не может действовать долго.

"Главными из фундаментальных факторов являются баланс спроса и предложения. Уровень спроса сейчас оказался снижен из-за эпидемиологических ограничений со стороны Китая", — объяснил Фролов.

В будущем же после завершения пандемии спрос будет восстанавливаться ускоренными темпами, уверен специалист. Также он подметил, что среди спекулятивных факторов, влияющих на текущие цены, стоит отметить "попытки разогнать историю с предельными ценами, попытки разогнать историю с Ираном".

"Любая новость о том, что с Ирана снимут санкции, может приводить к изменению цен. На ближайшие дни прогнозы делать бессмысленно. Может происходить любое колебание в любую сторону", — заключил Фролов.

"Давят на все педали": Политолог объяснил безысходностью новый план Запада по российской нефти

"Давят на все педали": Политолог объяснил безысходностью новый план Запада по российской нефти

Ранее Лайф рассказывал, что Россия теперь будет продавать нефть дороже. Так, произошло падении скидки на российскую экспортную нефть марки Urals по отношению к европейской Brent с 40 до 20 долларов за баррель.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров