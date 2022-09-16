Аналитик рассказал о факторах, влияющих на стоимость нефти

Сегодня на стоимость нефти влияют два фактора: спекулятивный и фундаментальный. При этом последние новости о снятии санкций с Ирана как раз относятся к первой группе. Об этом в беседе с RT рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, спекулятивный фактор носит краткосрочный характер, но может приводить к быстрым, резким и существенным изменениям цен. Эксперт добавил, что спекулятивная составляющая не может действовать долго.

"Главными из фундаментальных факторов являются баланс спроса и предложения. Уровень спроса сейчас оказался снижен из-за эпидемиологических ограничений со стороны Китая", — объяснил Фролов.

В будущем же после завершения пандемии спрос будет восстанавливаться ускоренными темпами, уверен специалист. Также он подметил, что среди спекулятивных факторов, влияющих на текущие цены, стоит отметить "попытки разогнать историю с предельными ценами, попытки разогнать историю с Ираном".

"Любая новость о том, что с Ирана снимут санкции, может приводить к изменению цен. На ближайшие дни прогнозы делать бессмысленно. Может происходить любое колебание в любую сторону", — заключил Фролов.