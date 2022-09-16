Путин назвал ШОС крупнейшей региональной организацией с растущим авторитетом

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил о растущем авторитете организации, которая открыта для работы со всем миром.

"ШОС на сегодня — это крупнейшая в мире региональная организация. В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН", — сказал Путин.

Путин отметил, что совместная работа ШОС основана на правилах, среди которых нет эгоизма. Организация открыта для работы со всем миром, а объединение носит внеблоковый характер. Среди его ключевых задач российский лидер назвал содействие политико-дипломатическому урегулированию конфликтов, а также укрепление экономического сотрудничества.

"Мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок ведущих экономик мира в сфере финансов и энергетики", — добавил глава российского государства.