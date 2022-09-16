На Украине грозят бойкотировать ещё один турнир из-за участия сборной России

Участие российских спортсменов в чемпионате мира по дзюдо может стать поводом для бойкота турнира представителями Украины. Об этом говорится в заявлении президента Федерации дзюдо Украины (ФДУ) Михаила Кошляка, опубликованном на официальном сайте организации.

"У меня появилась информация из личных источников, что Международная федерация дзюдо в последние дни перед чемпионатом мира всё же заявит команду России под нейтральным флагом, как это было на турнире Большого шлема в Улан-Баторе. Если информация будет соответствовать действительности и это будет окончательным решением IJF, мы бойкотируем старт", — заявил Кошляк.