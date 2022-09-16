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16 сентября, 08:56

На Украине грозят бойкотировать ещё один турнир из-за участия сборной России

Украина может бойкотировать ЧМ по дзюдо из-за участия российских спортсменов

Участие российских спортсменов в чемпионате мира по дзюдо может стать поводом для бойкота турнира представителями Украины. Об этом говорится в заявлении президента Федерации дзюдо Украины (ФДУ) Михаила Кошляка, опубликованном на официальном сайте организации.

"У меня появилась информация из личных источников, что Международная федерация дзюдо в последние дни перед чемпионатом мира всё же заявит команду России под нейтральным флагом, как это было на турнире Большого шлема в Улан-Баторе. Если информация будет соответствовать действительности и это будет окончательным решением IJF, мы бойкотируем старт", — заявил Кошляк.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина отказалась принимать участие в чемпионате Европы по самбо из-за допуска на турнир спортсменов из России.

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Shutterstock

Шамиль Гаджиев

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