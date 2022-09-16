Путин: В страны Азии, Африки и Латинской Америки идёт 90% экспорта продовольствия из РФ
В настоящее время в страны Азии, Африки и Латинской Америки идёт 90% российского экспорта продовольствия. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
"В основном до 90% нашего продовольствия идёт на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки", — сказал российский лидер на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике. Напомним, в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Глава российского государства уже провёл встречи с коллегами из Киргизии, Туркменистана, Ирана, Китая. Заседания и контакты продолжатся 16 сентября. Лидер России пообщается с главой Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу эффективности соглашения по вывозу украинского зерна.