Путин: В страны Азии, Африки и Латинской Америки идёт 90% экспорта продовольствия из РФ

В настоящее время в страны Азии, Африки и Латинской Америки идёт 90% российского экспорта продовольствия. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"В основном до 90% нашего продовольствия идёт на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки", — сказал российский лидер на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.