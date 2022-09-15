"Давят на все педали": Политолог объяснил безысходностью новый план Запада по российской нефти
Политолог Корнеев назвал провальным новый план Запада ограничить цены на нефть из РФ
Очередная попытка Запада ограничить стоимость российских энергоресурсов является изначально провальной. Об этом рассказал телеканалу "360" доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев, комментируя желание США и Европы надавить на страховые компании, чтобы те не предоставляли услуги танкерам, перевозящим нефть из РФ.
"План каким-то образом на первом этапе может и затруднить жизнь, но на неделю-две с момента, как они его объявили. А они его объявили достаточно давно — и мы к этому плану готовы. Давно уже перевозим нефть иранскими танкерами, венесуэльскими", — пояснил эксперт.
Он заметил, что Запад просто "давит на все педали, до которых может дотянуться" в противостоянии с Россией. Аналитик уверен, что результата от этого будет мало. Однако подобные решения помогут западным лидерам объяснить согражданам, почему те "должны прикручивать вентили до 19 градусов тепла и стучать друг на друга, если узнают, что кто-то топит выше 19 градусов".
Напомним, Брюссель и Вашингтон хотят попробовать надавить на Москву при помощи страховых компаний. Предполагалось, что Lloyd's of London, как и другие страховщики, станут отказывать в предоставлении услуг перевозящим российскую нефть танкерам. Однако влиятельный американский экономист Джеймс Рикардс раскритиковал эту идею. По его мнению, Россия с лёгкостью найдёт альтернативу западным страховым компаниям.
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