"Давят на все педали": Политолог объяснил безысходностью новый план Запада по российской нефти

Очередная попытка Запада ограничить стоимость российских энергоресурсов является изначально провальной. Об этом рассказал телеканалу "360" доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев, комментируя желание США и Европы надавить на страховые компании, чтобы те не предоставляли услуги танкерам, перевозящим нефть из РФ.

"План каким-то образом на первом этапе может и затруднить жизнь, но на неделю-две с момента, как они его объявили. А они его объявили достаточно давно — и мы к этому плану готовы. Давно уже перевозим нефть иранскими танкерами, венесуэльскими", — пояснил эксперт.

Он заметил, что Запад просто "давит на все педали, до которых может дотянуться" в противостоянии с Россией. Аналитик уверен, что результата от этого будет мало. Однако подобные решения помогут западным лидерам объяснить согражданам, почему те "должны прикручивать вентили до 19 градусов тепла и стучать друг на друга, если узнают, что кто-то топит выше 19 градусов".