Путин: Раз Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то и не надо

Главное условие для переговоров с Киевом — согласие украинской стороны. Однако раз президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о нежелании вести диалог, то "и не надо". Так сказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Первое условие — чтобы они согласились. Они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, публично сказал — не знаю где, но публично, — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — и не надо", — подчеркнул российский лидер.