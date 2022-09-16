Путин: Раз Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то и не надо
Главное условие для переговоров с Киевом — согласие украинской стороны. Однако раз президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о нежелании вести диалог, то "и не надо". Так сказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Первое условие — чтобы они согласились. Они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, публично сказал — не знаю где, но публично, — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — и не надо", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира. Он отметил, что некоторые страны подталкивают Киев к диалогу по подобию Минского процесса, а сами Минские договорённости назвал "пустой бумажкой".
ТАСС / Александр Демьянчук