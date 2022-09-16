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16 сентября, 15:58

Эрдоган на сегодняшней встрече не предлагал Путину переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сегодняшней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным не предлагал ему организовать переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал журналистам российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде.

"Он действительно вносит серьёзный вклад в решение ряда серьёзных вопросов, возникающих вокруг этого кризиса. И вполне само собой разумеется, что он предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату. На этой встрече он об этом не говорил", — сказал Путин.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александр Юнашев

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