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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 15:58

Эрдоган на сегодняшней встрече не предлагал Путину переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сегодняшней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным не предлагал ему организовать переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал журналистам российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде.

"Он действительно вносит серьёзный вклад в решение ряда серьёзных вопросов, возникающих вокруг этого кризиса. И вполне само собой разумеется, что он предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату. На этой встрече он об этом не говорил", — сказал Путин.

Зеленский заявил о неготовности к переговорам с Россией
Зеленский заявил о неготовности к переговорам с Россией

Ранее президент России заявил, что наша страна сделает всё для скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины, а вот Киев отказывается от переговоров с Москвой и решил пойти военным путём.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александр Юнашев
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