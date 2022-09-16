Путин заверил, что Запад "не дождётся" превращения России в антипод Китая

Западные страны рассчитывают на превращение России в антипод Китая. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита ШОС. Российский лидер напомнил об идее политолога Збигнева Бжезинского, который даже "разделил" всю территорию России на конкретные части, а потом изменил свою позицию, чтобы использовать нашу страну в борьбе с Китаем. Путин выразил твёрдую уверенность, что наши оппоненты этого "не дождутся".

"Они решили сохранить Россию как антипод Китая и использовать её как инструмент в борьбе с Китаем. Не дождутся этого! Пусть сами там свои задачи решают", — сказал глава государства.