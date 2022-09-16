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16 сентября, 15:40

В Бундестаге разгорелся скандал из-за призыва прекратить "воевать с Россией"

Призыв депутата Бундестага Вагенкнехт снять санкции с РФ вызвал скандал

Представители парламентской фракции партии левых в Бундестаге не смогли прийти к компромиссу по антироссийским санкциям, что стало причиной сильного раскола в политсиле. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

По данным СМИ, разногласия обострились после выступления одного из видных политиков партии Сары Вагенкнехт, которая отстаивает мнение о неэффективности экономической войны с РФ и необходимости переговоров по поставкам энергоносителей. Эта позиция возмутила членов левых, в частности премьера Тюрингии Бодо Рамелова — он направил письмо парламентской фракции с резкими обвинениями в адрес Вагенкнехт. Кроме того, руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию на фоне разногласий. Он отказался принять требования депутата о "сепаратных переговорах" с РФ.

Несмотря на это, Вагенкнехт продолжила отстаивать свою позицию и заявила, что санкции против Москвы разоряют и нарушают экономику ФРГ, что совершенно бессмысленно и никак не помогает урегулировать конфликт на Украине. Многие читатели издания поддержали такую точку зрения и призвали политиков прислушаться к парламентарию.

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Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова

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