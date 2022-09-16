"Для уверенности хорошо": Кокорин признался, что не испытал радости от первого гола за 655 дней
Кокорин поделился эмоциями от первого за почти два года забитого гола
Нападающий кипрского клуба "Арис" Александр Кокорин в беседе с клубной пресс-службой поделился своими эмоциями от дебютного гола за новый клуб, а также его первого за 655 дней мяча.
"Двоякие эмоции, потому что команда проигрывала, но у меня получилось забить, поэтому радости от гола особой не испытал, но рад, что получилось так. Это мне придаст дополнительно хороших эмоций, и для уверенности это хорошо", — рассказал Кокорин.
Он также заметил, что свой гол посвящает ребёнку. Говоря об уровне команд Кипра, Кокорин сказал, что он бывает разным, однако вчерашний соперник был слабее "Ариса", но сумел победить.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин забил первый для себя гол за 655 дней. Однако это не помогло его "Арису" обыграть клуб "Кармиотисса".
VK / ФК "Арис", Лимасол