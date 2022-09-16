"Для уверенности хорошо": Кокорин признался, что не испытал радости от первого гола за 655 дней

Нападающий кипрского клуба "Арис" Александр Кокорин в беседе с клубной пресс-службой поделился своими эмоциями от дебютного гола за новый клуб, а также его первого за 655 дней мяча.

"Двоякие эмоции, потому что команда проигрывала, но у меня получилось забить, поэтому радости от гола особой не испытал, но рад, что получилось так. Это мне придаст дополнительно хороших эмоций, и для уверенности это хорошо", — рассказал Кокорин.

Он также заметил, что свой гол посвящает ребёнку. Говоря об уровне команд Кипра, Кокорин сказал, что он бывает разным, однако вчерашний соперник был слабее "Ариса", но сумел победить.