Шольц назвал главную опасность для НАТО
Шольц: Россия сейчас представляет наибольшую угрозу для НАТО
Россия сегодня представляет "наибольшую угрозу для НАТО". Об этом на конференции, посвящённой вопросам развития Бундесвера, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Больше нет никаких сомнений относительно того, к чему мы должны готовиться. И Россия при президенте Путине, к этому мы готовимся в рамках НАТО, сейчас представляет наибольшую угрозу для нашего альянса", — сказал он.
По словам Шольца, российский президент в обозримом будущем будет противопоставлять себя Германии, НАТО и Европейскому союзу, которые он никогда не признавал в качестве ключевых политических игроков и против которых всегда вёл борьбу.
Кроме того, канцлер заявил о готовности Германии пересмотреть существующие правила военного экспорта, запрещающие сотрудничество с европейскими коллегами, а также взять на себя ведущую роль в деле обеспечения безопасности Европы.
Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон усмотрел большую угрозу для США в союзе России и Китая. Так, тесное взаимодействие Москвы и Пекина серьёзно угрожает претензиям Вашингтона на лидерство в мире, заявила экс-сотрудница Разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер.
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Getty Images / Omer Messinger