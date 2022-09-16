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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 10:54
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Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при взрыве в Луганске

Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в результате взрыва в здании ведомства. Данную информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв, произошедший в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что киевский режим перешёл все возможные рамки дозволенного", — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, причастных к совершению убийств. Ситуация в республике находится под контролем, добавил Пасечник.

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Напомним, взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел днём 16 сентября. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, на месте работают аварийные и спасательные службы. Район оцеплен. О гибели генпрокурора республики ранее сообщали СМИ.

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Telegram / ЧП, инцидент Луганск

Наталья Исакова
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