Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при взрыве в Луганске
Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в результате взрыва в здании ведомства. Данную информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв, произошедший в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что киевский режим перешёл все возможные рамки дозволенного", — написал он в телеграм-канале.
В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, причастных к совершению убийств. Ситуация в республике находится под контролем, добавил Пасечник.
Напомним, взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел днём 16 сентября. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, на месте работают аварийные и спасательные службы. Район оцеплен. О гибели генпрокурора республики ранее сообщали СМИ.
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