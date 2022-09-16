Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при взрыве в Луганске

Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в результате взрыва в здании ведомства. Данную информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв, произошедший в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что киевский режим перешёл все возможные рамки дозволенного", — написал он в телеграм-канале.