Власти Херсонской области назвали спланированным терактом удар ВСУ по администрации
Ракетный удар украинских войск по зданию администрации в Херсонской области является спланированным терактом, ответственность за который полностью лежит на Киеве. Об этом сообщается в телеграм-канале властей региона.
"Ответственно заявляем: ракетный удар по администрации в Херсонской области — это спланированный террористический акт, ответственность за который несёт военно-политическое руководство Украины", — указано в сообщении.
В администрации уточнили, что среди членов регионального правительства жертв нет. Пострадали мирные жители, которые в момент прилёта проходили мимо. Вместе с тем в результате атаки были повреждены близлежащие жилые дома. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие, обходить все административные здания и по возможности оставаться дома.
Ранее сегодня стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсоне. Замглавы Кирилл Стремоусов заявил, что ракета, в частности, попала в его кабинет. В результате атаки, предположительно, пострадала начальник Департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, а её водитель погиб. По предварительным данным, украинские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов из американской РСЗО HIMARS.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka