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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 10:42

Власти Херсонской области назвали спланированным терактом удар ВСУ по администрации

Ракетный удар украинских войск по зданию администрации в Херсонской области является спланированным терактом, ответственность за который полностью лежит на Киеве. Об этом сообщается в телеграм-канале властей региона.

"Ответственно заявляем: ракетный удар по администрации в Херсонской области — это спланированный террористический акт, ответственность за который несёт военно-политическое руководство Украины", — указано в сообщении.

В администрации уточнили, что среди членов регионального правительства жертв нет. Пострадали мирные жители, которые в момент прилёта проходили мимо. Вместе с тем в результате атаки были повреждены близлежащие жилые дома. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие, обходить все административные здания и по возможности оставаться дома.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара ВСУ по Херсону
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара ВСУ по Херсону

Ранее сегодня стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсоне. Замглавы Кирилл Стремоусов заявил, что ракета, в частности, попала в его кабинет. В результате атаки, предположительно, пострадала начальник Департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, а её водитель погиб. По предварительным данным, украинские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов из американской РСЗО HIMARS.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Наталья Исакова
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