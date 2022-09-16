Спасатели разбирают завалы у здания Администрации Херсонской области после удара ВСУ

Спасатели разбирают завалы после ракетного удара по зданию Администрации Херсонской области. Об этом в телеграм-канале сообщила Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по региону.

Последствия ракетного удара ВСУ по Администрации Херсонской области. Видео © Telegram / Служба ГО и ЧС по Херсонской области

"Сотрудники службы спасения разбирают завалы после ракетного удара по зданию Администрации Херсонской области. Есть пострадавшие", — указывается в сообщении.

Вместе с тем Служба ГО и ЧС по Херсонской области призвала местных жителей обходить административные здания в целях личной безопасности.