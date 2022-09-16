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16 сентября, 10:39

Спасатели разбирают завалы у здания Администрации Херсонской области после удара ВСУ

<p>Последствия удара ВСУ по зданию Администрации Херсонской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchskherson/103" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба ГО и ЧС по Херсонской области</a></p>

Последствия удара ВСУ по зданию Администрации Херсонской области. Обложка © Telegram / Служба ГО и ЧС по Херсонской области

Спасатели разбирают завалы после ракетного удара по зданию Администрации Херсонской области. Об этом в телеграм-канале сообщила Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по региону.

Последствия ракетного удара ВСУ по Администрации Херсонской области. Видео © Telegram / Служба ГО и ЧС по Херсонской области

"Сотрудники службы спасения разбирают завалы после ракетного удара по зданию Администрации Херсонской области. Есть пострадавшие", — указывается в сообщении.

Вместе с тем Служба ГО и ЧС по Херсонской области призвала местных жителей обходить административные здания в целях личной безопасности.

Члены Администрации Херсонской области не пострадали в результате ракетного удара ВСУ

Члены Администрации Херсонской области не пострадали в результате ракетного удара ВСУ

Ранее замглавы Херсонской области Екатерина Губарева сообщила о гибели человека при ракетном ударе ВСУ по зданию администрации. Также пострадала чиновница.

Светлана Оперук

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