Спасатели разбирают завалы у здания Администрации Херсонской области после удара ВСУ
Последствия удара ВСУ по зданию Администрации Херсонской области. Обложка © Telegram / Служба ГО и ЧС по Херсонской области
Спасатели разбирают завалы после ракетного удара по зданию Администрации Херсонской области. Об этом в телеграм-канале сообщила Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по региону.
Последствия ракетного удара ВСУ по Администрации Херсонской области. Видео © Telegram / Служба ГО и ЧС по Херсонской области
"Сотрудники службы спасения разбирают завалы после ракетного удара по зданию Администрации Херсонской области. Есть пострадавшие", — указывается в сообщении.
Вместе с тем Служба ГО и ЧС по Херсонской области призвала местных жителей обходить административные здания в целях личной безопасности.
Ранее замглавы Херсонской области Екатерина Губарева сообщила о гибели человека при ракетном ударе ВСУ по зданию администрации. Также пострадала чиновница.