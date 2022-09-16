Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Центробанк в шестой раз подряд принял решение о снижении ключевой ставки. Как говорится в сообщении на сайте регулятора, теперь она составляет 7,50% годовых.

В сообщении ЦБ говорится, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, однако внешние условия для российской экономики остаются сложными. На повышенном уровне остаются и инфляционные ожидания населения, и ценовые ожидания предприятий, отмечает регулятор.