Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Центробанк в шестой раз подряд принял решение о снижении ключевой ставки. Как говорится в сообщении на сайте регулятора, теперь она составляет 7,50% годовых.
В сообщении ЦБ говорится, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, однако внешние условия для российской экономики остаются сложными. На повышенном уровне остаются и инфляционные ожидания населения, и ценовые ожидания предприятий, отмечает регулятор.
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Напомним, что в экономике европейских стран наблюдаются обратные процессы. Ранее Лайф писал, что европейский ЦБ впервые в истории повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Таким образом, теперь она составляет 1,25% годовых.
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