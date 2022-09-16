В Грузии выступили против участия местных футболистов в чемпионате России

Главный тренер молодёжной сборной Грузии Рамаз Сванадзе заявил, что местные футболисты не должны выступать в российских клубах, и привёл в пример полузащитника "Динамо" Луку Гагнидзе, который не получил вызов в национальную команду.

"Следует отметить, что это наша твёрдая позиция — моя и федерации в целом. Не только Лука, но и любой футболист сборной Грузии не должен играть в чемпионате России, исходя из сегодняшней реальности. Лука — один из самых перспективных футболистов, который в будущем должен быть полезен не только сборной Грузии, но и грузинскому футболу в целом", — приводит слова Сванадзе Первый канал грузинского телевидения.

По словам наставника молодёжной сборной Грузии, такой шаг в адрес Гагнидзе делается для того, чтобы помочь ему перейти в клуб из Европы и развивать свою карьеру именно там.