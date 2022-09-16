ПВО РФ за сутки сбила 5 украинских БПЛА, перехватила 53 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили пять беспилотников ВСУ, а также перехватили 53 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области. Кроме того, уничтожено в воздухе пятьдесят три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха", — сказал он.

Ракеты были сбиты вблизи населённых пунктов Авдотьино в Донецкой Народной Республике, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Весёлое в Херсонской области и Мирное в Запорожской области.

Всего, по данным Минобороны, с начала СВО было уничтожено 293 самолёта, 155 вертолётов, 1965 беспилотников, 375 ЗРК, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин РСЗО, 3392 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники.