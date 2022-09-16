ВСУ потеряли более 400 военных под Николаевом и Харьковом

Украинская армия потеряла более 400 человек убитыми и ранеными под Харьковом и Николаевом. Об этом проинформировал журналистов в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга, посвящённого специальной военной операции на Украине.

"Потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожено более трёх тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра", — проинформировал представитель военного ведомства.