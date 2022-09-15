Что известно об ударе по дамбе в Кривом Роге и чем это грозит ВСУ Распиаренное наступление ВСУ на Херсон сейчас в буквальном смысле слова захлёбывается. Прорыв карачуновской плотины поставил украинскую армию перед выбором, где утешительных для неё вариантов нет. 67046 67046 Украинские военные. Обложка © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Кривой Рог на карте Украины

Вечером в среду 14 сентября стало известно, что дамба на Карачуновском водохранилище была разрушена сильным взрывом. После прорыва плотины уровень воды в реке Ингулец начал быстро расти и уже в первые часы поднялся на 2,5 метра, а 300 миллионов тонн воды оказались на свободе. Ранее эксперты прогнозировали, что в случае подобного форс-мажора как минимум шестая часть Кривого Рога может быть затоплена, а в Центрально-Городском районе вода поднимется до третьего этажа.

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что разрушение плотины имеет далеко идущие последствия и в военном плане.

Волна двинулась вниз по реке, при этом снесло по дороге переправы, которые были организованы ВСУ. То, что это вниз пойдёт и будет вызывать разрушения по дороге, это факт. В первую очередь это касается Андреевского участка (южнее Давыдова Брода), где раньше украинские военные строили переправы для перехода через обмелевший Ингулец. В один момент всё очень круто поменялось, для бойцов ВСУ в прямом смысле операция по переправе через Ингулец обернулась вопросом жизни и смерти Константин Сивков Военный эксперт

Перенос данных

Длина карачуновской плотины — 205 метров, высота — 24 метра, ширина — 7,5 метра. Карачуновское водохранилище заложено в долине реки Ингулец, в устье и нижнем течение реки Боковой, а также в устье с нижним течением её притока — реки Боковеньки.

По некоторым данным, с помощью карачуновской дамбы ВСУ регулировали водосброс на Ингульце, чтобы делать переправы и вести наступление на Херсонском направлении. После прорыва дамбы вопрос для украинских военных встал ребром, а пространство для манёвра сузилось до размеров булавочной головки. Те, кто успели перейти Ингулец по понтонным переправам, оказались фактически заперты на другом берегу: мостов через Ингулец мало и, чтобы воспользоваться ими при отступлении, нужно делать многокилометровые крюки.

Карачуновское водохранилище. Фото © Wikipedia

Отступить обратно по понтонным переправам, как это было, к примеру, в Северодонецке, у ВСУ уже не получится. Позади вода, впереди противник, с которым придётся вступить в схватку и, скорее всего, погибнуть. Если попытаться бежать, вероятность утонуть практически стопроцентная. Перебросить туда подкрепления ВСУ больше не смогут. Можно сказать, Херсонское наступление захлёбывается в прямом смысле этого слова.

За минувшие сутки через переправы в район Березнеговатого ВСУ перебросили более десяти танков и 15 ББМ. Противник планировал прорыв на Херсон и для этого сосредоточил на данном участке значительные силы. По одной из версий, командование украинской армии планировало отрезать Херсон от снабжения со стороны Крыма и атаковать тыл российской группировки, зайдя туда через Днепровский Лиман.

У ВСУ также был вариант наступления на село Правдино Херсонской области. Известно, что для этого стягивалась тяжёлая техника. Ещё одно направление удара ВСУ — Снигирёвка и трасса на Херсон.

Другое направление, ранее считавшееся перспективным, — Кинбурнская коса в Херсонской области. ВСУ планировали высадиться там, чтобы развивать наступление на Покровское, Василевку, Геройское. Также среди предполагаемых целей противника были Голая Пристань и Алёшки (Цюрупинск). Из-за разлива реки Ингулец и подтопления берегов ниже по течению планирование любых операций на юге встало на паузу: ВСУ не могут использовать никакую технику, кроме вертолётов.

Что происходит на Херсонском направлении

Для подразделений ВСУ, успевших воспользоваться переправами, наступает час икс. Несмотря на то что Киев собрал значительные силы для наступления на Херсон, налицо существенные трудности с долгосрочным планированием боевых операций. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, теперь ударный кулак ВСУ расколот надвое, взаимодействие между подразделениями на том направлении разрушено. Потери в виде погибших, раненых и сдавшихся в плен неизбежны.

Река Ингулец снесла им переправу, вот этот плацдарм, который у них там был. Он фактически остался без поддержки. Они хотели использовать этот плацдарм для развития наступления на Херсон и хотя бы добиться тактических успехов, чтобы постараться наш плацдарм, находящийся на правом берегу Днепра, разрезать хотя бы пополам. Ещё сообщений нет, но, пока река спадёт, пройдёт время, а это уже упущенный для противника шанс успешно наступать и большая вероятность быть уничтоженным Алексей Леонков Военный эксперт

При этом прорыв дамбы, как отмечают военные эксперты, открывает возможность для наступательной операции ВС РФ в районе Андреевки.

Отдельное внимание специалисты по безопасности уделяют другому вопросу. На Украине есть гидротехнические сооружения и покрупнее карачуновской плотины. К примеру, дамба Киевского водохранилища, площадь которого вообще 922 квадратных километра. Для сравнения: площадь карачуновского водохранилища составляет всего 26,9 квадратного километра. Если прорвётся киевская, то всё, что находится вниз по течению Днепра, просто смоет волной, в 30 раз более мощной, чем карачуновская. Последствия будут ещё более катастрофическими для Украины и ВСУ в целом.

Инженер-гидролог Евгений Коваленко отмечает, что в Киеве также находится Бортническая станция аэрации — крупнейший комплекс очистных сооружений в Восточной Европе. Туда попадают не только столичные стоки, но и нечистоты из Вышгорода, Ирпеня, Вишневого и ещё десятков населённых пунктов. Суточный объём сточных вод составляет от 600 тысяч до 850 тысяч кубометров.

Если будет повреждена или уничтожена эта линия очистки, Киев и близлежащие города ожидает санитарная катастрофа. Сооружение это старое, его ввели в эксплуатацию в конце 50-х годов. Станцию несколько раз пытались реконструировать, но безуспешно. По-хорошему, там нужно строить ещё два-три таких комплекса, чтобы нагрузку снять. Если с этим объектом что-то произойдёт, то Киеву и близлежащим городам обеспечена антисанитария и вспышки инфекционных заболеваний. Про то, какой там будет стоять запах, я уже молчу. И всё это попадёт в Днепр Евгений Коваленко Инженер-гидролог

Какие меры может принять Киев, чтобы спасти собственную армию и мирных жителей, пока не ясно. Плотины и дамбы на реке Ингулец отремонтированы косметически, и, если с ними что-то произойдёт, вся группировка ВСУ на другом берегу будет отрезана от основных сил.

Украинские танкисты. Фото © Getty Images / John Moore Смогут ли ВСУ выбраться из ловушки в Херсоне? 0 Попытаются. Не смогут. Свой вариант в комментарии.

Авторы Сергей Андреев