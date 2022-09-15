Почему наступление ВСУ скоро закончится и чем это грозит Украине Расхваленное американцами украинское наступление не такое, каким кажется на первый взгляд. За яркой обёрткой украинского флага скрывается много того, о чём Киев предпочитает помалкивать. 40175 40175 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Карта спецоперации на Украине

Поздно вечером 13 сентября стали поступать данные о наступлении ВСУ на село Давыдов Брод Херсонской области. Однако удачным этот рейд назвать нельзя: атака была успешно отбита, а украинская армия оказалась отброшена дальше тех позиций, которые занимала до нападения.

— Давыдов Брод на замке. Очередная атака укронацистов отбита. Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдовом Броде не соответствуют действительности, — заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что населённый пункт периодически подвергается атакам, но их успешно отбивает Армия России.

Одновременно по украинским каналам понеслась волна фейков о взятии ВСУ Киселёвки под Херсоном. О том, что войска РФ якобы отходят, а линия фронта сдвигается к Чернобаевке и Херсону. На самом деле линия боевого столкновения в пользу ВСУ не сдвигается, потому что продвижения ВСУ в этом районе нет.

— Да, было сообщение, они пытались зайти, но по факту они сейчас лежат в полях, их даже никто не забирает, — рассказал журналистам командир взвода огневой поддержки 127-го полка ДНР с позывным Сыч.

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

По его словам, в бессмысленной атаке полегло около 1200 украинских бойцов. Общие потери в ходе второго неудачного прорыва ВСУ на Херсон ещё0 предстоит подсчитать. В ходе первого наступления, начавшегося 29 августа, противник потерял не менее пяти тысяч человек, а общие потери, включая раненых и пропавших без вести, могут составлять до десяти тысяч человек.

Существует нехитрая военная арифметика, согласно которой наступательные операции обходятся в десять раз дороже, чем оборонительные. Особенно в том случае, если армия наступает из последних сил. ВСУ пытаются прорваться на разных направлениях, но закрепляться на оставленных в ходе перегруппировки территориях украинская армия не научилась. И это, по словам военных экспертов, может сыграть с ВСУ злую шутку. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что ВСУ создавали для того, чтобы провоцировать Россию на конфликт и в дальнейшем вести войну от обороны, максимально истощая с помощью западных партнёров военные и экономические ресурсы, и такая тактика не имеет серьёзной перспективы.

Проводить успешные наступательные операции им не удавалось, а про вооружённые силы в целом нельзя сказать, что они украинские. Да, воюют они под украинским флагом. Но там участвовали иностранные наёмники, боевики террористических организаций, которыми руководили инструкторы и даже кадровые военные США и Великобритании. Вполне возможно, что они специалисты по карательным операциям, но не по наступательным. Алексей Леонков Военный эксперт

Команда на поражение

Госсекретарь США Энтони Блинкен поспешил с заявлением, что так называемое контрнаступление ВСУ было тщательно спланировано и обеспечено поддержкой Америки и других стран. Однако ему сразу пришлось оговориться, возможно, с заделом на будущее, что Россия сохраняет "значительные силы" на Украине, включая оружие и боеприпасы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Пока официальные власти Украины продолжают фабриковать победы в Интернете, Блинкен страхуется и уже лукавит, вводя в заблуждение не только украинскую сторону, но и весь Запад в целом. Положение дел таково, что контрнаступление ВСУ после нескольких попыток фактически остановилось, активных боёв нет, что говорит о неспособности развивать наступление большими силами.

На Украине озадачены сложившимся парадоксом. С одной стороны, эйфория в связи с разрекламированным контрнаступлением, анонс попыток прорыва на другие направления. С другой — бесконечные кареты скорой помощи, раненые, убитые, уничтоженная и оставленная техника со стороны ВСУ. Сотни и тысячи убитых, ещё больше раненых.

С 6 по 10 сентября ВКС РФ на Николаевско-Криворожском и Харьковском направлениях уничтожили более четырёх тысяч украинских бойцов и ранили свыше восьми тысяч. 11 сентября стало известно ещё о 450 уничтоженных бойцах ВСУ под Харьковом. Количество ликвидированной техники исчислялось десятками единиц. 13 сентября ВС РФ уничтожили базу иностранных наёмников на Харьковском направлении.

В это же время Киев, привыкший действовать нахрапом, или как это прозвали в 127-м полку НМ ДНР, "лягушачьим наскоком", снова и снова анонсирует освобождение подконтрольных России территорий. Если провести спортивную аналогию, ВСУ — спринтеры, но не стайеры. Стоит боям затянуться, как выявляются все проблемы противника. За это военные эксперты называют ВСУ "армией одного рывка". Отчасти это прозвище закрепилось за украинскими военными после разгрома в херсонских полях, когда в огневой мешок в Сухом Ставке угодила целая мотострелковая бригада.

Что такое мобилизация по-украински

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер отметил, что наступление ВСУ на любом из выбранных направлений носит характер стихийного и всегда даётся большой кровью. Риттер отметил, что ВСУ продемонстрировали кратковременный запал, который затух так же быстро, как и появился. И когда началось время для тяжелой рутинной полевой работы, у украинцев не осталось сил. Некоторые военные эксперты уже высказывают предположение, что, действуя таким образом, ВСУ сами себя загоняют в ловушку. По скоплениям противника и техники ВСУ работают российская артиллерия и боевая авиация. Согласно некоторым данным, экипаж одного боевого вертолёта за ночь поражает не менее двух бронированных целей. Уничтожаются танки, автомобильная техника, РСЗО и другое вооружение противника.

В осень ВСУ вступили с хроническими проблемами. Первой и самой главной стал серьёзный кризис автотехники. По словам военных экспертов, живую силу и боеприпасы противник возит в зону боевых действий на гражданских грузовиках, отнятых у населения. При переброске тяжёлой техники всё реже используются танковозы, которых катастрофически не хватает, а танки и БМП всё чаще передвигаются своим ходом, из-за чего быстро изнашиваются и ломаются.

Ситуация с личным составом тревожная. Профессионалы продолжают гибнуть, а мобилизованные наспех граждане отказываются воевать и намеренно попадают в плен, чтобы сохранить жизнь.

У них там, кстати, новая волна мобилизации готовится, шестая, и они поставят под ружьё всех от 18 и выше. Противоядием этому может стать развал военной и административной инфраструктуры Украины. Алексей Леонков Военный эксперт

Что будет с Украиной дальше

По законам военной стратегии для долгосрочного планирования необходимо в первую очередь позаботиться о тылах. Организовать производство и модернизацию оружия, ремонт техники. Во время Великой Отечественной войны в рамках ленд-лиза Верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин кроме вооружения просил у Запада станки для производства оружия. Советская власть эвакуировала заводы в тыл и активно строила новые. Это была долгая и трудная работа на перспективу. В итоге она дала свои плоды.

Киев работать на перспективу не научился, и каких-либо шагов к промышленной независимости, особенно военной, власти страны не демонстрируют. Строительство заводов по производству собственного оружия не обсуждается, хотя сейчас на Украине не производят даже патроны, модернизация вооружений невозможна из-за отсутствия крупных заводов. Поэтому Киев рассчитывает на краткосрочную пиар-акцию.

Плоды этой стратегии видны уже сегодня: где бы ни планировалось наступление ВСУ, дольше 7–10 дней украинская армия действовать не может. Впрочем, быстрые и локальные операции тоже постоянно срываются: три десанта на Запорожскую АЭС провалились, второе наступление на Херсон было отбито, а Вооружённые силы Украины угодили в ту же ловушку, что и месяц назад. Если Киев использует тактику "тысяч порезов", как об этом заявлял советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, то они сами режутся о свой нож и раны кровоточат всё сильнее.

Из всего этого следует вывод, что Киев по-прежнему целиком зависит от "доброго Запада", из своего у режима Зеленского остался только административно-карательный ресурс, позволяющий проводить насильственную мобилизацию, пропаганда, пишущая о несуществующих победах, и армия, уже давно воюющая техникой НАТО, восстановить которую самостоятельно не может.

По мнению ряда экспертов, ВСУ превратились в конгломерат из наёмников, пушечного мяса и боевиков, воюющих под украинским флагом. Нелогичные и саморазрушительные с точки зрения военного искусства, но объяснимые с точки зрения пиара действия рано или поздно приведут к тому, что ВСУ попадут в ловушку, выбраться из которой уже не смогут.

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov Остались ли у ВСУ резервы? 0 Да, остались Нет, не остались Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев