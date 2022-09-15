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Почему наступление ВСУ скоро закончится и чем это грозит Украине

Расхваленное американцами украинское наступление не такое, каким кажется на первый взгляд. За яркой обёрткой украинского флага скрывается много того, о чём Киев предпочитает помалкивать.

Опубликовано 14 сентября 2022, 21:40
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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Карта спецоперации на Украине

Поздно вечером 13 сентября стали поступать данные о наступлении ВСУ на село Давыдов Брод Херсонской области. Однако удачным этот рейд назвать нельзя: атака была успешно отбита, а украинская армия оказалась отброшена дальше тех позиций, которые занимала до нападения.

— Давыдов Брод на замке. Очередная атака укронацистов отбита. Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдовом Броде не соответствуют действительности, — заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что населённый пункт периодически подвергается атакам, но их успешно отбивает Армия России.

Одновременно по украинским каналам понеслась волна фейков о взятии ВСУ Киселёвки под Херсоном. О том, что войска РФ якобы отходят, а линия фронта сдвигается к Чернобаевке и Херсону. На самом деле линия боевого столкновения в пользу ВСУ не сдвигается, потому что продвижения ВСУ в этом районе нет.

— Да, было сообщение, они пытались зайти, но по факту они сейчас лежат в полях, их даже никто не забирает, рассказал журналистам командир взвода огневой поддержки 127-го полка ДНР с позывным Сыч.

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

По его словам, в бессмысленной атаке полегло около 1200 украинских бойцов. Общие потери в ходе второго неудачного прорыва ВСУ на Херсон ещё0 предстоит подсчитать. В ходе первого наступления, начавшегося 29 августа, противник потерял не менее пяти тысяч человек, а общие потери, включая раненых и пропавших без вести, могут составлять до десяти тысяч человек.

Существует нехитрая военная арифметика, согласно которой наступательные операции обходятся в десять раз дороже, чем оборонительные. Особенно в том случае, если армия наступает из последних сил. ВСУ пытаются прорваться на разных направлениях, но закрепляться на оставленных в ходе перегруппировки территориях украинская армия не научилась. И это, по словам военных экспертов, может сыграть с ВСУ злую шутку. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что ВСУ создавали для того, чтобы провоцировать Россию на конфликт и в дальнейшем вести войну от обороны, максимально истощая с помощью западных партнёров военные и экономические ресурсы, и такая тактика не имеет серьёзной перспективы.

Проводить успешные наступательные операции им не удавалось, а про вооружённые силы в целом нельзя сказать, что они украинские. Да, воюют они под украинским флагом. Но там участвовали иностранные наёмники, боевики террористических организаций, которыми руководили инструкторы и даже кадровые военные США и Великобритании. Вполне возможно, что они специалисты по карательным операциям, но не по наступательным.

Алексей Леонков

Военный эксперт

Проводить успешные наступательные операции им не удавалось, а про вооружённые силы в целом нельзя сказать, что они украинские. Да, воюют они под украинским флагом. Но там участвовали иностранные наёмники, боевики террористических организаций, которыми руководили инструкторы и даже кадровые военные США и Великобритании. Вполне возможно, что они специалисты по карательным операциям, но не по наступательным.
Проводить успешные наступательные операции им не удавалось, а про вооружённые силы в целом нельзя сказать, что они украинские. Да, воюют они под украинским флагом. Но там участвовали иностранные наёмники, боевики террористических организаций, которыми руководили инструкторы и даже кадровые военные США и Великобритании. Вполне возможно, что они специалисты по карательным операциям, но не по наступательным.
Почему ВСУ три раза не смогли захватить Запорожскую АЭС
Почему ВСУ три раза не смогли захватить Запорожскую АЭС

Команда на поражение

Госсекретарь США Энтони Блинкен поспешил с заявлением, что так называемое контрнаступление ВСУ было тщательно спланировано и обеспечено поддержкой Америки и других стран. Однако ему сразу пришлось оговориться, возможно, с заделом на будущее, что Россия сохраняет "значительные силы" на Украине, включая оружие и боеприпасы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Пока официальные власти Украины продолжают фабриковать победы в Интернете, Блинкен страхуется и уже лукавит, вводя в заблуждение не только украинскую сторону, но и весь Запад в целом. Положение дел таково, что контрнаступление ВСУ после нескольких попыток фактически остановилось, активных боёв нет, что говорит о неспособности развивать наступление большими силами.

На Украине озадачены сложившимся парадоксом. С одной стороны, эйфория в связи с разрекламированным контрнаступлением, анонс попыток прорыва на другие направления. С другой — бесконечные кареты скорой помощи, раненые, убитые, уничтоженная и оставленная техника со стороны ВСУ. Сотни и тысячи убитых, ещё больше раненых.

С 6 по 10 сентября ВКС РФ на Николаевско-Криворожском и Харьковском направлениях уничтожили более четырёх тысяч украинских бойцов и ранили свыше восьми тысяч. 11 сентября стало известно ещё о 450 уничтоженных бойцах ВСУ под Харьковом. Количество ликвидированной техники исчислялось десятками единиц. 13 сентября ВС РФ уничтожили базу иностранных наёмников на Харьковском направлении.

В это же время Киев, привыкший действовать нахрапом, или как это прозвали в 127-м полку НМ ДНР, "лягушачьим наскоком", снова и снова анонсирует освобождение подконтрольных России территорий. Если провести спортивную аналогию, ВСУ — спринтеры, но не стайеры. Стоит боям затянуться, как выявляются все проблемы противника. За это военные эксперты называют ВСУ "армией одного рывка". Отчасти это прозвище закрепилось за украинскими военными после разгрома в херсонских полях, когда в огневой мешок в Сухом Ставке угодила целая мотострелковая бригада.

Кто стоит за подготовкой нового наступления ВСУ на Запорожскую АЭС
Кто стоит за подготовкой нового наступления ВСУ на Запорожскую АЭС

Что такое мобилизация по-украински

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер отметил, что наступление ВСУ на любом из выбранных направлений носит характер стихийного и всегда даётся большой кровью. Риттер отметил, что ВСУ продемонстрировали кратковременный запал, который затух так же быстро, как и появился. И когда началось время для тяжелой рутинной полевой работы, у украинцев не осталось сил. Некоторые военные эксперты уже высказывают предположение, что, действуя таким образом, ВСУ сами себя загоняют в ловушку. По скоплениям противника и техники ВСУ работают российская артиллерия и боевая авиация. Согласно некоторым данным, экипаж одного боевого вертолёта за ночь поражает не менее двух бронированных целей. Уничтожаются танки, автомобильная техника, РСЗО и другое вооружение противника.

В осень ВСУ вступили с хроническими проблемами. Первой и самой главной стал серьёзный кризис автотехники. По словам военных экспертов, живую силу и боеприпасы противник возит в зону боевых действий на гражданских грузовиках, отнятых у населения. При переброске тяжёлой техники всё реже используются танковозы, которых катастрофически не хватает, а танки и БМП всё чаще передвигаются своим ходом, из-за чего быстро изнашиваются и ломаются.

Ситуация с личным составом тревожная. Профессионалы продолжают гибнуть, а мобилизованные наспех граждане отказываются воевать и намеренно попадают в плен, чтобы сохранить жизнь.

У них там, кстати, новая волна мобилизации готовится, шестая, и они поставят под ружьё всех от 18 и выше. Противоядием этому может стать развал военной и административной инфраструктуры Украины.

Алексей Леонков

Военный эксперт

У них там, кстати, новая волна мобилизации готовится, шестая, и они поставят под ружьё всех от 18 и выше. Противоядием этому может стать развал военной и административной инфраструктуры Украины.
У них там, кстати, новая волна мобилизации готовится, шестая, и они поставят под ружьё всех от 18 и выше. Противоядием этому может стать развал военной и административной инфраструктуры Украины.

Что будет с Украиной дальше

По законам военной стратегии для долгосрочного планирования необходимо в первую очередь позаботиться о тылах. Организовать производство и модернизацию оружия, ремонт техники. Во время Великой Отечественной войны в рамках ленд-лиза Верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин кроме вооружения просил у Запада станки для производства оружия. Советская власть эвакуировала заводы в тыл и активно строила новые. Это была долгая и трудная работа на перспективу. В итоге она дала свои плоды.

Киев работать на перспективу не научился, и каких-либо шагов к промышленной независимости, особенно военной, власти страны не демонстрируют. Строительство заводов по производству собственного оружия не обсуждается, хотя сейчас на Украине не производят даже патроны, модернизация вооружений невозможна из-за отсутствия крупных заводов. Поэтому Киев рассчитывает на краткосрочную пиар-акцию.

Плоды этой стратегии видны уже сегодня: где бы ни планировалось наступление ВСУ, дольше 7–10 дней украинская армия действовать не может. Впрочем, быстрые и локальные операции тоже постоянно срываются: три десанта на Запорожскую АЭС провалились, второе наступление на Херсон было отбито, а Вооружённые силы Украины угодили в ту же ловушку, что и месяц назад. Если Киев использует тактику "тысяч порезов", как об этом заявлял советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, то они сами режутся о свой нож и раны кровоточат всё сильнее.

Из всего этого следует вывод, что Киев по-прежнему целиком зависит от "доброго Запада", из своего у режима Зеленского остался только административно-карательный ресурс, позволяющий проводить насильственную мобилизацию, пропаганда, пишущая о несуществующих победах, и армия, уже давно воюющая техникой НАТО, восстановить которую самостоятельно не может.

По мнению ряда экспертов, ВСУ превратились в конгломерат из наёмников, пушечного мяса и боевиков, воюющих под украинским флагом. Нелогичные и саморазрушительные с точки зрения военного искусства, но объяснимые с точки зрения пиара действия рано или поздно приведут к тому, что ВСУ попадут в ловушку, выбраться из которой уже не смогут.

ВС РФ уничтожили базу иностранных наёмников под Харьковом
ВС РФ уничтожили базу иностранных наёмников под Харьковом
https://static.life.ru/publications/2022/9/14/604231871157.0638.jpg

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Остались ли у ВСУ резервы?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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