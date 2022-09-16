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16 сентября, 10:18

Химзавод в Макеевке в результате обстрела ВСУ получил небольшие повреждения

Ясиновский коксохимический завод незначительно пострадал при обстреле ВСУ

Коксохимический завод в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских военных получил незначительные повреждения, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК).

"Повреждения незначительные. Жертв нет", — говорится в сообщении.

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Украина обстреляла Макеевку ракетами из РСЗО "Ураган"

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре республики. По его словам, из-за обстрелов украинских военных обесточиваются шахты, в связи с чем приходится постоянно проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Григорий Воронцов
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