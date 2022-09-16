Химзавод в Макеевке в результате обстрела ВСУ получил небольшие повреждения
Ясиновский коксохимический завод незначительно пострадал при обстреле ВСУ
Коксохимический завод в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских военных получил незначительные повреждения, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК).
"Повреждения незначительные. Жертв нет", — говорится в сообщении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре республики. По его словам, из-за обстрелов украинских военных обесточиваются шахты, в связи с чем приходится постоянно проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka