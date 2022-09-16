Российские военные поразили девять пунктов управления ВСУ за сутки

Российская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ за сутки. Об этом проинформировал журналистов в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга, посвящённого специальной военной операции на Украине.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка в Донецкой Народной Республике, Гуляйполе и Полтавка в Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка в Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах", — перечислил Конашенков.