Российские военные поразили девять пунктов управления ВСУ за сутки
Российская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ за сутки. Об этом проинформировал журналистов в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга, посвящённого специальной военной операции на Украине.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка в Донецкой Народной Республике, Гуляйполе и Полтавка в Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка в Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах", — перечислил Конашенков.
Ранее в Херсонской области заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам главы местной администрации Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ