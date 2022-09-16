Военные РФ уничтожили штаб и базу подготовки центра "Юг" ВСУ в районе Очакова

Российские военные уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ", — сказал он.