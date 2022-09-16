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Опубликовано 16 сентября 2022, 10:14

Военные РФ уничтожили штаб и базу подготовки центра "Юг" ВСУ в районе Очакова

Российские военные уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ", — сказал он.

Названо самое приоритетное направление для ВСУ
Названо самое приоритетное направление для ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ лишились пяти складов с ракетами в Харьковской области и ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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