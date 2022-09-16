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Опубликовано 16 сентября 2022, 09:38

При ударе ВСУ по зданию администрации в центре Херсона погиб водитель

Замглавы Херсонской области Губарева сообщила о гибели водителя администрации

В результате ракетного удара ВСУ по зданию администрации в центре Херсона погиб водитель начальника Департамента труда и социальной политики, также пострадала чиновница. Об этом журналистам сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

"[Алла] Бархотнова (начальник Департамента труда и социальной политики Администрации Херсонской области. — Прим. Лайфа) вся в крови была. У неё погиб водитель", — сказала она.

Губарева рассказала также, что при первых прилётах на здание её саму спас неизвестный мужчина, он помог заместителю главы администрации региона выбраться из-под завалов. В результате ракетных ударов здание полностью разрушено.

ВСУ угодили в тактическое окружение у границ Херсонской области
ВСУ угодили в тактическое окружение у границ Херсонской области

Ранее в Херсонской области заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам главы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.

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Telegram / РИА "Новости"

Евгения Колесникова
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