При ударе ВСУ по зданию администрации в центре Херсона погиб водитель

В результате ракетного удара ВСУ по зданию администрации в центре Херсона погиб водитель начальника Департамента труда и социальной политики, также пострадала чиновница. Об этом журналистам сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

"[Алла] Бархотнова (начальник Департамента труда и социальной политики Администрации Херсонской области. — Прим. Лайфа) вся в крови была. У неё погиб водитель", — сказала она.

Губарева рассказала также, что при первых прилётах на здание её саму спас неизвестный мужчина, он помог заместителю главы администрации региона выбраться из-под завалов. В результате ракетных ударов здание полностью разрушено.