При ударе ВСУ по зданию администрации в центре Херсона погиб водитель
Замглавы Херсонской области Губарева сообщила о гибели водителя администрации
В результате ракетного удара ВСУ по зданию администрации в центре Херсона погиб водитель начальника Департамента труда и социальной политики, также пострадала чиновница. Об этом журналистам сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
"[Алла] Бархотнова (начальник Департамента труда и социальной политики Администрации Херсонской области. — Прим. Лайфа) вся в крови была. У неё погиб водитель", — сказала она.
Губарева рассказала также, что при первых прилётах на здание её саму спас неизвестный мужчина, он помог заместителю главы администрации региона выбраться из-под завалов. В результате ракетных ударов здание полностью разрушено.
Ранее в Херсонской области заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам главы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.