Шнобелевскую премию дали за изучение сердцебиения пар и влияния запоров на случку скорпионов

Шнобелевскую премию в области прикладной кардиологии вручили учёным, выяснившим, что сердца влюблённых бьются в одном ритме. Очередная, 32-я церемония вручения наград состоялась в онлайн-формате.

Так, в области инженерии премия была вручена японским учёным за работу о том, как правильно поворачивать круглые дверные ручки в зависимости от их диаметра. Исследователи из Канады, США, Великобритании и Австралии получили награду в сфере литературы за анализ того, что делает юридические документы "излишне трудными для понимания".

По медицине премия была вручена учёным из Бразилии и Колумбии за изучение влияния запоров на перспективы спаривания скорпионов. В этом году также были отмечены работы о том, как утятам удаётся плавать строем, а ещё почему успешными чаще становятся не самые талантливые, а самые удачливые. Всем лауреатам вручили бумажные цилиндры, символизирующие бокс для хранения всех имеющихся у них знаний, а также 10 триллионов долларов Зимбабве — деньги, которые выведены из обращения.