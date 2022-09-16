В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом

В Санкт-Петербургском городском суде стартовало предварительное заседание по рассмотрению иска с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением нацистов, преступлением против человечности и геноцидом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

Иск был подан петербургской прокуратурой. В беседе с изданием глава ведомства Виктор Мельник уточнил, что на суде впервые покажут актуальные цифры по ущербу, нанесённому нацистами во время блокады, а также собранные специалистами документы, в которых говорится о гораздо большем числе жертв блокады, чем было принято считать ранее.

Кроме того, по словам Мельника, суд впервые даст правовую оценку действий европейских стран – союзников нацистской Германии: Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии.