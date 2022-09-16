В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом
В Санкт-Петербургском городском суде стартовало предварительное заседание по рассмотрению иска с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением нацистов, преступлением против человечности и геноцидом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Иск был подан петербургской прокуратурой. В беседе с изданием глава ведомства Виктор Мельник уточнил, что на суде впервые покажут актуальные цифры по ущербу, нанесённому нацистами во время блокады, а также собранные специалистами документы, в которых говорится о гораздо большем числе жертв блокады, чем было принято считать ранее.
Кроме того, по словам Мельника, суд впервые даст правовую оценку действий европейских стран – союзников нацистской Германии: Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии.
Напомним, ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурор Санкт-Петербурга направил в городской суд заявление о признании её военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа.
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ТАСС / Zuma / Archiv / Berliner Verlag