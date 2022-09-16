Путин: Россия приветствует и выступает за скорейшее вступление Ирана в ШОС

Россия выступает за вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), что положительно скажется на работе объединения. Об этом на саммите ШОС заявил президент России Владимир Путин.

"Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в Евразийском регионе и в мире в целом", — сказал он.

На этот процесс нацелены документы и меморандумы, подписываемые в ходе сегодняшнего саммита, отметил Путин. В свою очередь Россия поддерживает заявки любых государств и объединений на совместную работу в ШОС. Страна приветствует предоставление статуса партнёра по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии, а также начало процедуры получения такого же статуса Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой и ОАЭ, заметил российский лидер.

"Этими странами круг желающих в том или ином качестве сотрудничать с Шанхайской организацией далеко не ограничивается, все заявки других государств и международных объединений на подключение к работе ШОС заслуживают самого внимательного отношения и доброжелательного рассмотрения", — добавил Путин.