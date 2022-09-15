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15 сентября, 08:37

Иран подписал меморандум об обязательствах для вступления в ШОС

Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что позволит стране стать членом организации. Свои подписи в документе поставили глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян и генсек ШОС Чжан Мин.

"Иран подписал меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС, документ был подписан главой иранского МИД и генсеком ШОС", — сообщила пресс-служба саммита организации.

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Напомним, сейчас членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран подал заявку на вступление в организацию в 2008 году. Процедура присоединения к ШОС началась ещё в сентябре 2021 года.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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