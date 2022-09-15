Прокурор Мельник: Жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось ранее
Те доказательства, которые собрали специалисты, свидетельствуют о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных. Об этом заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
Ранее прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Цель этого иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.
"Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путём беглых подсчётов давала официальная статистика до сих пор", — сказал Мельник в интервью РИА "Новости".
По его словам, прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесённому нацистами и их пособниками во время блокады Ленинграда. Также будут приведены доказательства участия в блокаде представителей иных государств.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", — по которому в город доставляли продукты, был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — жителям Ленинграда пришлось ждать ещё целый год. Согласно разным оценкам, за время блокады погибло до полутора миллионов человек. Лишь несколько процентов из них умерли от бомбёжек и артобстрелов, остальные скончались от голода.
Ранее Лайф писал, что Дворцовый мост в рамках Дня памяти жертв блокады Ленинграда развели под музыку военных лет. Уточнялось, что жители и гости Санкт-Петербурга в ночь с 7 на 8 сентября смогли услышать "Священную войну" композитора Александра Александрова, композиции "Вечер на рейде", "На безымянной высоте", "В лесу прифронтовом" и другие произведения.
ТАСС / Александр Демьянчук