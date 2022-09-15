Прокурор Мельник: Жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось ранее

Те доказательства, которые собрали специалисты, свидетельствуют о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных. Об этом заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Цель этого иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.

"Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путём беглых подсчётов давала официальная статистика до сих пор", — сказал Мельник в интервью РИА "Новости".

По его словам, прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесённому нацистами и их пособниками во время блокады Ленинграда. Также будут приведены доказательства участия в блокаде представителей иных государств.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", — по которому в город доставляли продукты, был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — жителям Ленинграда пришлось ждать ещё целый год. Согласно разным оценкам, за время блокады погибло до полутора миллионов человек. Лишь несколько процентов из них умерли от бомбёжек и артобстрелов, остальные скончались от голода.