Япония в разы нарастила импорт российского газа

В августе Япония нарастила объём импорта российского сжиженного природного газа на 211,2% по сравнению с 2021 годом. Об этом со ссылкой на Минфин страны сообщает РИА "Новости".

Вместе с тем объём импорта нефти за тот же период сократился на 20,3%. Снизились объёмы импорта угля (на 32,6%), но при этом вырос импорт руды (+44,9%).

В отчёте Министерства финансов Японии говорится, что общий объём экспорта из Японии в Россию в августе снизился в годовом выражении на 24,3%: теперь он составил 54,95 млрд иен, или 384 млн долларов. Импорт из России в Японию в отчётный период вырос по сравнению с прошлым августом на 67,4%, составив 164,1 млрд иен (1,15 млрд долларов).