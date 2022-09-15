Япония в разы нарастила импорт российского газа
Августовский импорт СПГ из России в сравнении с 2021 годом увеличен в Японии на 211%
В августе Япония нарастила объём импорта российского сжиженного природного газа на 211,2% по сравнению с 2021 годом. Об этом со ссылкой на Минфин страны сообщает РИА "Новости".
Вместе с тем объём импорта нефти за тот же период сократился на 20,3%. Снизились объёмы импорта угля (на 32,6%), но при этом вырос импорт руды (+44,9%).
В отчёте Министерства финансов Японии говорится, что общий объём экспорта из Японии в Россию в августе снизился в годовом выражении на 24,3%: теперь он составил 54,95 млрд иен, или 384 млн долларов. Импорт из России в Японию в отчётный период вырос по сравнению с прошлым августом на 67,4%, составив 164,1 млрд иен (1,15 млрд долларов).
Ранее, напомним, французская газета Le Monde сообщала, что в Японии понимают, как страна зимой может остаться без достаточного количества топлива, поэтому не готовы отказаться от сотрудничества с Россией в сфере энергетики. Речь в том числе о проекте "Сахалин-2" — он обеспечивает 10% потребностей Японии.
ТАСС