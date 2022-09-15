Россию в США захотели включить в список спонсоров терроризма в обход Госдепа

Американские сенаторы — демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм — внесли в Конгресс новый законопроект о включении России в обход позиции Госдепа США в перечень стран – спонсоров терроризма. Об этом сообщает Politico, отмечая, что эта инициатива пока не имеет в Конгрессе широкой поддержки.

"Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили новое законодательство, которое позволит обойти Государственный департамент и сделать это объявление в одностороннем порядке", — гласит текст публикации издания.

Как заявил Блюменталь, его не устраивает позиция Белого дома, который не намеревается признавать Россию спонсором терроризма. Отметив, что уважает позицию американской администрации, сенатор заметил, что категорически придерживается другой позиции и выступает против.

Признавать другие страны "спонсорами терроризма" в США имеет право Госдеп, однако ранее Сенат принял резолюцию, которая призывает принять такое решение. Соответствующий законопроект также внесён в Палату представителей. Тем не менее Госдеп уже предупредил конгрессменов о проблемах, которые могут произойти из-за наделения России таким статусом.