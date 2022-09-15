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15 сентября, 02:11

Рухнул без сознания: Стражник упал в обморок перед гробом Елизаветы II

Daily Mail: На дежурстве у гроба Елизаветы II королевский стражник упал в обморок

Во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце в обморок упал королевский стражник, об этом сообщает Daily Mail. По данным газеты, служащий незадолго до этого на короткое время спустился с трибуны, но после снова вернулся на место вместе со стражником, который должен был его сменить.

Момент падения мужчины в обморок. Видео © Daily Mail

Пострадавшему оперативно помогли полицейские, и из-за этого пришлось даже ненадолго прервать трансляцию церемонии.

Гроб с телом почившей королевы Елизаветы II круглосуточно охраняют подразделения Телохранителей британского монарха, Королевской гвардейской дивизии и церемониальных стражей лондонского Тауэра. Стражникам предстоит проводить смены каждые шесть часов.

Церемония публичного прощания с Елизаветой II началась накануне, 14 сентября, в Вестминстерском дворце в Лондоне. Она завершится утром 19 сентября. В этот же день пройдут похороны королевы, они состоятся в Вестминстерском аббатстве.

В Эдинбурге проходит служба в память о королеве с участием Карла III

В Эдинбурге проходит служба в память о королеве с участием Карла III

Ранее Лайф писал, что самолёт доставил тело Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон. На взлётно-посадочной полосе гроб с телом королевы встречали премьер-министр страны Лиз Трасс, глава Минобороны Бен Уоллес, а также другие высокопоставленные лица.

Обложка ©

Daily Mail

Дмитрий Алексиевич

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