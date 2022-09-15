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15 сентября, 01:39

Певец R. Kelly признан судом присяжных виновным в производстве детской порнографии

Американский певец Ар Келли, настоящая фамилия которого Сильвестр Келли, признан судом присяжных виновным по трём пунктам обвинения в производстве детской порнографии и ещё трём — в связях с несовершеннолетними. Об этом сообщает NBC.

При этом исполнитель песни I Believe I Can Fly был оправдан по семи пунктам обвинения, включая препятствование судебному процессу 2008 года.

В 2008 году Ар Келли был оправдан по 14 статьям обвинения в деле о детской порнографии, получившем широкую общественную огласку. В июле 2019 года Келли был арестован по обвинениям в сексуальном насилии, которые предъявили ему в штате Иллинойс, суд тогда отказал ему в освобождении под залог.

Певца R. Kelly признали в США виновным в преступлениях сексуального характера

Певца R. Kelly признали в США виновным в преступлениях сексуального характера

В конце июня, как сообщал Лайф, Ар Келли получил 30 лет тюрьмы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Приговор огласил суд Нью-Йорка. Слушания по уголовному делу начались ещё 18 августа прошлого года, а уже в конце сентября певец был признан виновным. Обвинения Ар Келли предъявили также в штатах Иллинойс и Миннесота.

После приговора жертвы Ар Келли эмоционально высказались о влиянии его преступлений на их жизнь. Во время слушаний в суде несколько женщин, сдерживая слёзы, произнесли душераздирающие речи. Артиста в итоге отправили за решётку.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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