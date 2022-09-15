Итальянцы из-за санкций отказались оплатить лечение белорусского ребёнка
Ребёнку из белорусской семьи в Италии отказали в страховке после травмы из-за санкций
Белорусским туристам в Италии не удалось получить страховку после травмы ребёнка. Девочка получила травму в отеле: во время игры она поскользнулась и рассекла лоб, сообщает газета il Resto del Carlino.
Медики оказали ребёнку необходимую помощь, однако семья девочки решила, что отель должен понести ответственность за инцидент. Родственники обратились за выплатой к адвокату, однако страховая компания им отказала. Туристам объяснили, что это связано с их белорусским гражданством и санкциями из-за спецоперации на Украине.
"После принятия ограничительных мер в отношении России, касающихся действий, нарушающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, приостановлены все операции по выплатам с участием физических или юридических лиц, имеющих место жительства, гражданство, зарегистрированный офис в России или Белоруссии", — таким был ответ страховой компании, который передала семье адвокат Лаура Бьонди.
Ранее, напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.
ТАСС / Антон Овчаров