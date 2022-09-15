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15 сентября, 00:59

Итальянцы из-за санкций отказались оплатить лечение белорусского ребёнка

Ребёнку из белорусской семьи в Италии отказали в страховке после травмы из-за санкций

Белорусским туристам в Италии не удалось получить страховку после травмы ребёнка. Девочка получила травму в отеле: во время игры она поскользнулась и рассекла лоб, сообщает газета il Resto del Carlino.

Медики оказали ребёнку необходимую помощь, однако семья девочки решила, что отель должен понести ответственность за инцидент. Родственники обратились за выплатой к адвокату, однако страховая компания им отказала. Туристам объяснили, что это связано с их белорусским гражданством и санкциями из-за спецоперации на Украине.

"После принятия ограничительных мер в отношении России, касающихся действий, нарушающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, приостановлены все операции по выплатам с участием физических или юридических лиц, имеющих место жительства, гражданство, зарегистрированный офис в России или Белоруссии", — таким был ответ страховой компании, который передала семье адвокат Лаура Бьонди.

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Ранее, напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

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ТАСС / Антон Овчаров

Дмитрий Алексиевич

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