У нового короля Британии Карла III заметили одну странность
Пользователей Сети встревожило состояние пальцев на руке Карла III
Карл III. Фото © ТАСС / AP / Gregorio Borgia
Пальцы короля Великобритании Карла III стали предметом для обсуждения среди пользователей соцсетей. Об этом сообщает издание New York Post. Юзеры обратили внимание на то, что у монарха необычайно полные пальцы красноватого оттенка, и сравнили их с колбасными изделиями.
"Кто сможет снять кольцо с этого пальца, станет следующим королём. Как Артур с мечом в камне", — пошутил один из комментаторов.
"Пальцы выглядят так, будто только и ждут, чтобы взорваться", — отметил другой пользователь.
Большинство комментаторов всё же встревожились из-за состояния здоровья монарха. Они обменялись мнениями, из-за чего пальцы британского короля имеют такой вид.
"Очень похоже на ревматоидный артрит", — предположил пользователь.
"Это, должно быть, больно. Движения его пальцев сильно ограниченны", — пожалел монарха другой.
Между тем врач Гарет Най в беседе с изданием Daily Star предположил, что краснота и припухлость пальцев связаны с тем, что в тканях организма Карла III может скапливаться жидкость. А таблоид The Mirror напомнил, что "пальцы-сосиски" монарх имел чуть ли не с самого рождения.
Ранее Лайф сообщал, что новый британский король Карл III так разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки, что не смог сдержать недовольство и выругался. Монарх заявил: "Я не могу носить эту проклятую штуковину… Каждый раз эта мерзость".