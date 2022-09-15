У нового короля Британии Карла III заметили одну странность

Пальцы короля Великобритании Карла III стали предметом для обсуждения среди пользователей соцсетей. Об этом сообщает издание New York Post. Юзеры обратили внимание на то, что у монарха необычайно полные пальцы красноватого оттенка, и сравнили их с колбасными изделиями.

"Кто сможет снять кольцо с этого пальца, станет следующим королём. Как Артур с мечом в камне", — пошутил один из комментаторов.

"Пальцы выглядят так, будто только и ждут, чтобы взорваться", — отметил другой пользователь.

Большинство комментаторов всё же встревожились из-за состояния здоровья монарха. Они обменялись мнениями, из-за чего пальцы британского короля имеют такой вид.

"Очень похоже на ревматоидный артрит", — предположил пользователь.

"Это, должно быть, больно. Движения его пальцев сильно ограниченны", — пожалел монарха другой.

Между тем врач Гарет Най в беседе с изданием Daily Star предположил, что краснота и припухлость пальцев связаны с тем, что в тканях организма Карла III может скапливаться жидкость. А таблоид The Mirror напомнил, что "пальцы-сосиски" монарх имел чуть ли не с самого рождения.