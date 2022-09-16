Столтенберг на фоне новостей из Луганска и Херсона призвал ещё больше усиливать ВСУ

Страны Запада должны понимать, что конфликт на Украине продлится ещё долго. Об этом в эфире радиостанции ВВС (Би-би-си) заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав союзников продолжать оказывать Киеву поддержку и усиливать ВСУ.

Он признался, что его "очень обнадёживает" то, что украинским вооружённым силам удаётся частично отвоёвывать территории и наносить удары в тылу российских войск.

"В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны. Мы должны быть готовы к тому, что она будет длиться ещё долго", — сказал генсек альянса.