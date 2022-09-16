Столтенберг на фоне новостей из Луганска и Херсона призвал ещё больше усиливать ВСУ
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфликт на Украине продлится ещё долго
Страны Запада должны понимать, что конфликт на Украине продлится ещё долго. Об этом в эфире радиостанции ВВС (Би-би-си) заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав союзников продолжать оказывать Киеву поддержку и усиливать ВСУ.
Он признался, что его "очень обнадёживает" то, что украинским вооружённым силам удаётся частично отвоёвывать территории и наносить удары в тылу российских войск.
"В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны. Мы должны быть готовы к тому, что она будет длиться ещё долго", — сказал генсек альянса.
Отметим, что заявление Столтенберга о необходимости "усиливать ВСУ" прозвучало на фоне страшных новостей из Херсона, который этим утром украинские военные обстреляли из HIMARS. Количество жертв этой ракетной атаки ещё только предстоит оценить. Ещё один взрыв прогремел сегодня в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Предварительно, есть погибшие.
Getty Images / Mateusz Wlodarczyk