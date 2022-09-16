Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске
Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики в центре Луганска. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По предварительным данным, в результате происшествия есть жертвы.
Первые минуты после взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Видео © Telegram-канал Андрея Марочко
На месте работают аварийные и спасательные службы. Район оцеплен.
Ранее Лайф писал о двух мощных взрывах в Мелитополе. Связано это с уничтожением найденных в городе боеприпасов сапёрами, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Кадр из видео Telegram-канала Андрея Марочко