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16 сентября, 09:17
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Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске

Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики в центре Луганска. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По предварительным данным, в результате происшествия есть жертвы.

Первые минуты после взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Видео © Telegram-канал Андрея Марочко

На месте работают аварийные и спасательные службы. Район оцеплен.

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Кадр из видео Telegram-канала Андрея Марочко

Артур Лапсаков

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