Погранслужба Киргизии: Таджикистан обстрелял из систем РСЗО город Баткен и аэропорт
Военные Таджикистана нанесли удары из РСЗО по окраинам областного центра Баткена и окрестностям аэропорта в Киргизии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу киргизского Госкомитета нацбезопасности.
"Окрестности аэропорта Баткена и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города", — говорится в сообщении.
Ранее, напомним, пограничная служба Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана.
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