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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 09:59
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Штурмовые группы ВСУ пытаются проникнуть на освобождённую часть Запорожья

Рогов рассказал о попытках проникновения групп ВСУ на освобождённые части Запорожья

На освобождённые районы Запорожской области каждый день пытаются проникнуть десятки штурмовых групп ВСУ и диверсантов, но их ликвидируют. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Постоянно прут малыми группами, их накрывают [наши союзные силы]. Непонятно вообще их поведение: прут и думают, что их не видно. Конечно их видно, их накрывают", — приводит ТАСС его слова.

Рогов также подчеркнул, что военная разведка и артиллерия союзных войск в настоящее время работают хорошо, пресекая любые попытки провокации ВСУ на освобождённых территориях региона.

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Ранее стало известно, что украинские силовики готовили покушение на главу района в Запорожской области. По данному факту было задержано несколько человек.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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