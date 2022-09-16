Штурмовые группы ВСУ пытаются проникнуть на освобождённую часть Запорожья
Рогов рассказал о попытках проникновения групп ВСУ на освобождённые части Запорожья
На освобождённые районы Запорожской области каждый день пытаются проникнуть десятки штурмовых групп ВСУ и диверсантов, но их ликвидируют. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Постоянно прут малыми группами, их накрывают [наши союзные силы]. Непонятно вообще их поведение: прут и думают, что их не видно. Конечно их видно, их накрывают", — приводит ТАСС его слова.
Рогов также подчеркнул, что военная разведка и артиллерия союзных войск в настоящее время работают хорошо, пресекая любые попытки провокации ВСУ на освобождённых территориях региона.
Ранее стало известно, что украинские силовики готовили покушение на главу района в Запорожской области. По данному факту было задержано несколько человек.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine