На освобождённые районы Запорожской области каждый день пытаются проникнуть десятки штурмовых групп ВСУ и диверсантов, но их ликвидируют. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Постоянно прут малыми группами, их накрывают [наши союзные силы]. Непонятно вообще их поведение: прут и думают, что их не видно. Конечно их видно, их накрывают", — приводит ТАСС его слова.

Рогов также подчеркнул, что военная разведка и артиллерия союзных войск в настоящее время работают хорошо, пресекая любые попытки провокации ВСУ на освобождённых территориях региона.