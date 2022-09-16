Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 12:59

В Совфеде предложили ввести кредитные каникулы на постоянной основе

В Госдуму внесут проект закона о кредитных каникулах на постоянной основе

Сенаторы и депутаты намерены 16 сентября внести в Государственную думу законопроект о продлении кредитных каникул для граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Предлагается, чтобы россияне обращались с такой заявкой на постоянной основе, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

"Механизм антикризисных кредитных каникул, имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заёмщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода", — приводит его слова пресс-служба Совфеда.

Более 70% заёмщиков смогли вернуться после окончания кредитных каникул в график платежей, а после ипотечных — свыше 80%. Ввиду такого положительного опыта и востребованности данной меры законодатели предлагают предусмотреть это право гражданина на постоянной основе.

Госдума предложила ввести налоговую льготу за сдачу квартир студентам
Госдума предложила ввести налоговую льготу за сдачу квартир студентам

Ранее сообщалось, что российские банки в августе выдали максимальный объём кредитов впервые с февраля. Общая сумма составила 1,1 триллиона рублей.

BannerImage

Freepik

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar