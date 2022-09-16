В Совфеде предложили ввести кредитные каникулы на постоянной основе

Сенаторы и депутаты намерены 16 сентября внести в Государственную думу законопроект о продлении кредитных каникул для граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Предлагается, чтобы россияне обращались с такой заявкой на постоянной основе, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

"Механизм антикризисных кредитных каникул, имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заёмщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода", — приводит его слова пресс-служба Совфеда.

Более 70% заёмщиков смогли вернуться после окончания кредитных каникул в график платежей, а после ипотечных — свыше 80%. Ввиду такого положительного опыта и востребованности данной меры законодатели предлагают предусмотреть это право гражданина на постоянной основе.