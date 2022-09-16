Россия готова безвозмездно передать удобрения развивающимся странам

Россия готова безвозмездно предоставить развивающимся странам удобрения, скопившиеся в портах ЕС. Об этом на заседании глав государств – членов ШОС заявил президент РФ Владимир Путин.

"Позавчера также проинформировал господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", — сказал он.