Россия готова безвозмездно передать удобрения развивающимся странам
Путин заявил о готовности России бесплатно поставить удобрения развивающимся странам
Россия готова безвозмездно предоставить развивающимся странам удобрения, скопившиеся в портах ЕС. Об этом на заседании глав государств – членов ШОС заявил президент РФ Владимир Путин.
"Позавчера также проинформировал господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин и Гутерриш обсудили продление зерновой сделки. Они уделили основное внимание ходу её реализации и экспорту российского продовольствия и удобрений. И президент РФ, и генсек ООН отметили важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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