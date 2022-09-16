Британский фунт стерлингов упал ниже 1,14 доллара впервые за 40 лет

Курс британского фунта стерлингов к доллару упал до 40-летнего минимума, опустившись ниже 1,14 доллара впервые с 1985 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сейчас за один фунт дают 1,1378 доллара. Кроме того, британская валюта дешевеет и к европейской платёжной единице, торгуясь на уровне 1,142 евро — самом низком с начала 2021 года.