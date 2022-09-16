Швейцария приостановила соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ
Правительство Швейцарии приняло решение приостановить действие соглашения с РФ об упрощённой процедуре выдачи виз. Об этом говорится в соответствующем заявлении.
"На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура", — говорится в сообщении.
Так кабмин выражает солидарность с решением ЕС и "тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе".
Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия рекомендовала упростить въезд на территорию ЕС российским "диссидентам", журналистам, а также представителям "гражданского общества". Для таких граждан также рекомендуется отменить консульский сбор при получении визы.
Shutterstock