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16 сентября, 09:40

Швейцария приостановила соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ

Правительство Швейцарии приняло решение приостановить действие соглашения с РФ об упрощённой процедуре выдачи виз. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

"На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура", — говорится в сообщении.

Так кабмин выражает солидарность с решением ЕС и "тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе".

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Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия рекомендовала упростить въезд на территорию ЕС российским "диссидентам", журналистам, а также представителям "гражданского общества". Для таких граждан также рекомендуется отменить консульский сбор при получении визы.

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Shutterstock

Варвара Романова

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